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Spor

İtalyan devinin listesine girdi! Sofyan Amrabat'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat için yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında çıkan habere göre orta sahaya takviye yapmak isteyen Serie A devi 28 yaşındaki deneyimli futbolcu Sofyan Amrabat'ı listesine ekledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
İtalyan devinin listesine girdi! Sofyan Amrabat'a sürpriz talip
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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızına gözünü dikti.

La Gazetta Dello Sports'un haberine göre; Hırvat teknik direktörün orta saha transfer listesinde Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ta bulunuyor. Fenerbahçe'nin, Faslı oyuncu için istediği 15 milyon Euro bonservis bedeli olası transferde engel yaratıyor.

Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerle toplam 39 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 4 asist kaydetti.

Faslı yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı devam ediyor.

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