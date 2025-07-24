Orta sahasını güçlendirmek isteyen Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızına gözünü dikti.

La Gazetta Dello Sports'un haberine göre; Hırvat teknik direktörün orta saha transfer listesinde Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ta bulunuyor. Fenerbahçe'nin, Faslı oyuncu için istediği 15 milyon Euro bonservis bedeli olası transferde engel yaratıyor.

Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerle toplam 39 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 4 asist kaydetti.

Faslı yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı devam ediyor.