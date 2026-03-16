Spor

İtalyan devinin radarına girdi! Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 25 yaşındaki yıldız oyuncu İtalyan devi Napoli'nin radarına girdi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ16 Mart 2026 Pazartesi 14:53
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 30 milyon euro bedelle Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Sakatlığını atlattıktan sonra form tutan Singo'nun adı transfer ile de anılmaya başladı.

İTALYAN DEVİNDEN YAKIN TAKİP

Konuyla ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. Il Mattino'nun geçtiği habere göre Napoli, Wilfried Singo'nun durumunu yakından takip ediyor.

Napoli'nin, bir fırsat doğması halinde 25 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi adımlar atabileceği öğrenildi.

Singo'nun Galatasaray ile sözleşmesindeki 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi (İlk senesi için) hatırlatılırken, savunmasını güçlendirmek için yatırım yapmaya hazır olan Napoli için bunun ulaşılabilir bir rakam olduğu öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Singo, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
