Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. İtalyan devi Juventus, Hollandalı savunmacı için ocak ayında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncusunu satmaya sıcak bakmayan Sarı-Lacivertliler, 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında sona eriyor. Sarı lacivertliler, Jayden'i 7 milyon euro ve üzeri bir rakama satması durumunda, anlaşma gereği elde edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek. Kanarya, İtalyan ekibine 2023 yılında 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemişti. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Oosterwolde, bu sezon oynadığı 21 maçta skora katkı yapamadı