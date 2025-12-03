İSTANBUL 16°C / 7°C
İtalyan devinin radarına girdi! Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Hollandalı savunmacı için İtalyan devi Juventus, sarı lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

3 Aralık 2025 Çarşamba 09:12
İtalyan devinin radarına girdi! Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. İtalyan devi Juventus, Hollandalı savunmacı için ocak ayında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncusunu satmaya sıcak bakmayan Sarı-Lacivertliler, 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında sona eriyor. Sarı lacivertliler, Jayden'i 7 milyon euro ve üzeri bir rakama satması durumunda, anlaşma gereği elde edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek. Kanarya, İtalyan ekibine 2023 yılında 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemişti. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Oosterwolde, bu sezon oynadığı 21 maçta skora katkı yapamadı

