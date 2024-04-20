Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nicolas Pepe için transfer iddiası ortaya atıldı. Yüksek maliyeti nedeniyle takımda kalma ihtimali düşük görülen Fildişi Sahilli oyuncu için Juventus'un devreye girdiği öne sürüldü.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kanat oyuncusu arayışında olan Serie A ekibi Pepe'yi gündemine aldı.

SEZON SONU GÖRÜŞME

Juventus'un, sezon sonunda Pepe ile bir görüşme gerçekleştireceği ve taleplerini soruşturacağı vurgulanırken, oyuncunun Trabzonspor'daki kariyerine devam etme olasılığının düşük olduğu vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor forması altında 15 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Öte yandan Pepe'nin Trabzonspor'a 3 milyon 350 bin euro kazandığı ifade edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda Nicolas Pepe ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Pepe ile ilişkilerimiz gayet iyi. Bonservis olarak da Türkiye'ye böyle bir oyuncu gelmedi. 100 Milyon euroları gören bir oyuncu. Fırsat transferiydi, sakatlıklar oldu. Pepe'nin kalitesi konuşulacak konu değil. Hocamız da kendisinden memnun. Kendisi de Trabzon şehrinden memnun. Menajeri ile görüşüyoruz. Çok büyük talipler çıkabilir. O taliplerin çıktığı yerde farklı rakamlar ortaya çıkabilir. Trabzonspor'un bütçesi ve ekonomisi de önemli. Hocamız pepe ile devam etmek isterse Pepe de Trabzonspor'da kalmak için bütçesi uygunsa tabiki biz devam etmek isteriz."