Fenerbahçe'nin savunmadaki belkemiği Milan Skriniar, Juventus'un radarına girdi. Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışından erken uzaklaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığı yaşayan Juve, deneyimli bir stoperle krizi dindirmek istiyor. Bir süredir başarılı oyuncuyu takip eden Juventus, devre arasında bir hamlede bulunabilir. Çizme basınında çıkan haberlerin ardından Skriniar'ın ülkesinde de bu konuya dair önemli bilgiler paylaşıldı. Slovakya'dan Sport7dnes adlı sitedeki haberde şu ifadeler yer alıyor:

İLK 5 LİGİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

"Juventus, Slovakya'nın kaptanı Skriniar'ı almak istiyor. 2025 yazında PSG'den ayrılan kaptanımız, geçen sezon kiralık giydiği Fenerbahçe'de çok sevildi ve burayı seçti. Skriniar'ın hem buradaki ortamı hem kişisel yaşamı hem de futbol kariyeri gayet güzel geçiyor. Fenerbahçe'de de kaptanlık bandını takarak ne kadar güvenilir bir oyuncu olduğunu gösterdi. Avrupa'nın ilk 5 liginin yeniden iştahını kabartıyor. Juventus bu sebeple onu almak isteyerek mantıklı bir hamlede bulunuyor. Fenerbahçe ile 2029'a kadar kontratı var.

HENÜZ KESİN BİR ŞEY YOK

İtalya'dan pek çok kulübün Skriniar'a karşı ilgisi var. Juventus en belirgin şekilde ortaya çıkan kulüp. Henüz kesin bir şey yok. Transfer penceresinin açılması bekleniyor." Sezon başında Skriniar'ın tapusunu uzun pazarlıklar sonucunda 6 milyon euroya alan F.Bahçe, oyuncuya da seneliği 8 milyon eurodan kontrat vermişti. 30 yaşındaki savunmacı, 4 yıl daha Kanarya'nın oyuncusu. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-Lacivertliler, astronomik bir teklif olmadıkça Skriniar'ı satmaya sıcak değil...