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Spor

İtalyan devleri Andreas Christensen için yarışa girdi

Yaşadığı sakatlık sebebiyle Barcelona'da forma giyemeyen Andreas Christensen için İtalaya'nın köklü kulüpleri Inter ve Juventus devreye girdi.

2 Aralık 2024 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
İtalyan devleri Andreas Christensen için yarışa girdi
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Barcelona'da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Andreas Christensen'e talip çıktı.

Di Marzio'da yer alan habere göre; İtalyan devleri Juventus ve Inter, Danimarkalı oyuncu ile ilgileniyor.

DURUMU YAKINDAN İZLENİYOR

Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ameliyat olan ve Ocak 2025'te sahalara dönmesi beklenen başarılı oyuncunun durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Barcelona'dan ayrılmayı düşünmeyen 28 yaşındaki savunmacının sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

İspanyol devinde toplam 75 maça çıkan Christensen, 4 gol ve asistlik performans sergiledi.

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