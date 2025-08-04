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Spor

İtalyan devleri peşinde! Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Faslı yıldız Sofyan Amrabat için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 28 yaşındaki başarılı futbolcu için İtalyan devleri sıraya girdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
İtalyan devleri peşinde! Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu
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Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat için transfer savaşı büyüyor. Juventus ve Fiorentina'nın ardından Milan da devrede.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, transferin gözde isimlerinden Sofyan Amrabat için İtalya'da rekabet iyice kızıştı. Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un listesinde yer alan Faslı yıldız için Milan da devreye girdi.

ALLEGRI KADROSUNDA İSTİYOR

Haberde, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun oyun tarzını beğendiği ve transferin ekonomik açıdan uygun şartlarda gerçekleşmesi durumunda Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN LAZIM

Sofyan Amrabat'a yalnızca İtalyan kulüpleri değil, Fenerbahçe de uzun süredir ilgi gösteriyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde kadro derinliği açısından Faslı yıldızı kadrosunda tutmak istiyor.

İtalyan basını, önümüzdeki günlerde Amrabat için görüşmelerin hızlanacağını aktardı. Fenerbahçe cephesi ise Jose Mourinho faktörü ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle bu rekabette öne çıkmayı planlıyor.

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