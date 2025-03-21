Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, performansıyla İtalya'nın önemli ekiplerinin radarına girdi.

MILAN VE NAPOLI PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan haberde, Milan ve Napoli'nin Polonyalı futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basınındaki haberde, Szymanski'nin özelliklerine de değinilirken 25 yaşındaki futbolcunun hem orta saha hem de 10 numara olarak görev yapabildiği belirtildi.

EN AZ 25 MİLYON EURO

Szymanski'ye Napoli ve Milan dışında Avrupa'dan farklı takımlardan da ilgi olduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin oyuncusuna olan ilginin farkında olduğu ve Szymanski için bonservis beklentisinin en az 25 milyon euro olduğu ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 42 maçta sahaya çıkan Szymanski, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Szymanski'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.