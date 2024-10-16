İtalyan devleri Tah için karşı karşıya

Bayer Leverkusen'in savunma oyuncusu Jonathan Tah, İtalyan devlerini peşine taktı.

JUVE VE INTER DEVREDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus ve Inter, Alman stoper ile ilgileniyor.

Bremer'in sakatlığı sonrası savunmaya takviye yapmak isteyen Juventus'un, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Tah'ı ara transfer döneminde düşük bir bonservisle kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Inter'in ise 28 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi ve durumu yakından takip ettiği belirtildi. Inter'de savunma için diğer adayın ise Paris Saint-Germain forması giyen eski oyuncusu Milan Skriniar olduğu ifade edildi.

LEVERKUSEN KABUL ETMEDİ

Bayer Leverkusen, yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten Tah için gelen teklifi kabul etmemişti.

TAKIMDAKİ PERFORMANSI

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek başarılı savunma oyuncusunun kariyerine Leverkusen'de devam etmesi beklenmiyor.

2015 yılından bu yana Bayer Leverkusen'de oynayan Jonathan Tah, Alman ekibinde çıktığı 363 maçta 15 gol attı ve 12 asist yaptı