  • İtalyan efsaneden Kenan Yıldız'a övgü! ''Juventus'un sembolü''
Spor

İtalyan efsaneden Kenan Yıldız'a övgü! ''Juventus'un sembolü''

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, milli futbolcu Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler sarf etti. Kenan'ın tavsiyeye ihtiyacı olmadığını söyleyen Piero, 'Bu kulübün sembolü ve başarılı olmak istiyor. Bence bunu en doğru şekilde yapıyor.' dedi.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 12:13 - Güncelleme:
İtalyan efsaneden Kenan Yıldız'a övgü! ''Juventus'un sembolü''
ABONE OL

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, İtalyan ekibinin formasını giyen ve her fırsatta kendisini idol olarak gördüğünü söyleyen Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

La Gazzetta dello Sport'ta konuşan Del Piero, Kenan ile yakın bir ilişkisinin olmasının hatırlatılması ve milli futbolcuya vereceği tavsiye konusunda gelen sorunun arıdndan, "Kenan Yıldız'ın tavsiyeye ihtiyacı yok." dedi.

Del Piero, Kenan Yıldız ile ilgili, "Bugüne kadar sahada ve saha dışında gördüklerimden sonra, Kenan Yıldız'ın tavsiyeye ihtiyacı yok. Kenan, ciddi bir çocuk ve çalışmayı seviyor. Bu kulübün sembolü ve başarılı olmak istiyor. Bence bunu en doğru şekilde yapıyor." dedi.

İtalyan eski yıldız, "Elbette zor anlar, daha iyi ya da daha kötü anlar olacak ve o zaman doğru insanlara güvenmesi gerekecek. Umarım her zaman etrafında, o anda ihtiyacı olan şeyleri ona söyleyebilecek doğru insanlar olur." sözlerini sarf etti.

Juventus'ta bu sezon 7 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

