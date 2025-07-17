Galatasaraylı Davinson Sanchez'e Serie A'dan ilgi sürüyor.

İtalya basını, stoper takviyesi yapmak isteyen Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı gündeminin ilk sırasına aldığını öne sürdü.

İddialı bir kadro kurarak Avrupa kupalarını zorlamak isteyen Fabregas'ın ekibinin, 29 yaşındaki stoper için 20 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtildi.

Daha önce de yıldız savunmacı için nabız yoklayan Como'nun 18 milyon euroluk bonservis ücretinin yanı sıra 2 milyon euroluk da bonus içeren yeni bir teklif sunduğunun altı çizildi.

Galatasaray yönetimininse bu teklife ret yanıtı vereceği edinilen bilgiler arasında.

Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez'in, sarı kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili belirsizlik bulunmadığı öğrenildi.

GALATASARAY AYRILIĞI DÜŞÜNMÜYOR

29 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Kulüpte uzun yıllar forma giymesi istenen Davinson için sözleşme yenileme de gündemde. Oyuncunun temsilcisi, geçtiğimiz aylarda bu konuyu görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Yönetim, Kolombiyalı futbolcunun maaşında iyileştirme yaparak sözleşme süresini uzatmak istiyor.