Galatasaray geride kalan sezonun ardından bu sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda da ezeli rakibi Fenerbahçe ile ligde kıyasıya bir mücadele veriyor.

Cimbom diğer yandan UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor. Galatasaray'da bu süreçte bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor. Cimbom'da bu futbolculardan birisi de Barış Alper Yılmaz.

23 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çekerken futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İTALYAN DEVİ TALİP OLDU!

Okan Buruk'un hemen hemen her bölgede oynattığı Barış Alper Yılmaz için Lazio, sarı-kırmızılı ekibin kapısını çaldı. Genç oyuncuyu sezon başında da isteyen İtalyan ekibi, bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon euro önerdi.

Sarı kırmızılı takım ise 20 milyon euro'nun altına bırakmayacağını ileterek teklifi reddetti. Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.