Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'ye talip çıktı. İtalyan basınına göre; Atalanta, Polonyalı hücum oyuncusu için iki taksit halinde 10 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler'in bu öneriyi geri çevirdiği ve en az 20-25 milyon euroluk gelir hedeflediği bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceği ve Çizme takımının Szymanski için yeni bir teklif yapacağı belirtildi. Kanarya, oyuncuyu satma ihtimaline karşı alternatif arayışlarına da başladı.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Atalanta, hücum hattını güçlendirmek için Türk pazarını dikkatle izlemeye devam ediyor ve Bergamo ekibinin ilgisini en çok çeken isimlerden biri Fenerbahçe'nin Polonyalı 10 numarası Sebastian Szymanski. TuttoAtalanta.com'un haberine göre, İtalyan kulübü 1999 doğumlu oyuncu için 10 milyon euroluk ilk resmi teklifini yaptı. Ancak bu teklif, oyuncunun bonservisini 20 ila 25 milyon euro arasında değerlendiren İstanbul temsilcisi Fenerbahçe tarafından reddedildi. İlk ret cevabına rağmen, görüşmeler tamamen kapanmış değil.

LAZİO DA TEKLİF YAPMIŞTI

Atalanta önümüzdeki haftalarda pazarlık zemini oluşması halinde yeniden hamle yapmaya hazır durumda." Öte yandan İtalyanlar, daha önce Lazio'nun da Szymanski'yi istediğini hatırlatarak Polonyalı yıldızı şu ifadelerle değerlendirdi: "Szymanski, şu anda Fenerbahçe forması giyiyor ve hem ileri uçta görev yapan bir merkez orta saha (mezzala) hem de klasik 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Oyun görüşü ve duran toplardaki yeteneğiyle takdir topluyor. Bonservis bedeli yaklaşık 15- 18 milyon euro olarak tahmin ediliyor."