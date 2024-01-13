Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Leonardo Bonucci hakkında İtalyan gazeteci Gaetano Mocciaro, FANATİK'e dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İLK TRANSFER

Fenerbahçe, Ocak transfer döneminin ilk resmi hamlesini İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ile yaptı. Son olarak Union Berlin forması giyen Bonucci, kulübüyle sözleşmesini feshetti ve Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

İtalyan gazeteciden Fenerbahçenin Leonardo Bonucci transferine dikkat çeken yorum Bir şeyler beklendiği gibi gitmedi

İŞTE MOCCİARO'NUN SÖZLERİ:

"Bonucci, Union Berlin'in projesine uygun bir oyuncu değildi. Orada yaşadığı sorunun performansla alakası yoktu. Dünyanın en iyi oyun kurucu stoperlerinden biri. Kariyerinde son 6 aya girmiş bir isim. Eğer son bir kupa kazanma hırsıyla Fenerbahçe'ye geldiyse, büyük yardımları olacaktır.

Leonardo Bonucci'nin Union Berlin'deki sorunu performansı değildi. Bir şeyler beklendiği gibi gitmedi. Teknik direktör Urs Fischer ona yoğunlaşmadı. 11'de başlattığı Knoche'nin formsuz olduğu dönemde bile Bonucci'yi oynatmadı. Aslında kulübün projesine uygun bir transfer değildi. Ancak sportif direktör Oliver Ruhnert, Şampiyonlar Ligi'ne kalınan ilk sezonda uluslarası bir ismi getirme arzusu nedeniyle Bonucci'ye imza attırıldı. Takımın Avrupa'dan elenmesinin ardından da İtalyan savunmacıya ihtiyaç kalmadı. Leonardo Bonucci, en üst düzeyde 700'den fazla profesyonel maça çıkmış, büyük tecrübeye sahip bir oyuncu. Wembley'deki EURO 2020 Finali'nde golü atan isimdi.

İtalyan gazeteciden Fenerbahçenin Leonardo Bonucci transferine dikkat çeken yorum Bir şeyler beklendiği gibi gitmedi

'YENİDEN HEDEFLERİ OLACAK'

"Liderlik yönü en önemli artılarından biri. Belki en iyi zamanlarındaki kadar yüksek performansa sahip değil ama hâlâ çok kaliteli bir oyuncu. Dünyanın en iyi oyun kurucu stoperlerinden biri. Ayrıca penaltı kullanma konusunda da çok iyi. Peki Fenerbahçe taraftarı ondan ne beklemeli? Açıkçası bu sorunun cevabı zor çünkü kariyerinin son 6 ayını oynayacak bir futbolcudan bahsediyoruz. Eğer son bir kupa kazanma hırsıyla Fenerbahçe'ye geldiyse, o zaman tecrübesi ve liderliğiyle özellikle mental anlamda büyük yardımları olacaktır. Berlin'de takımın iddiası kalmamışken ve krizdeyken devam etmesinin anlamı yoktu. Fenerbahçe'de yeniden hedefleri olacaktır."

'EURO 2024 ZOR AMA...'

"Şu bir gerçek, EURO 2020'deki (2021'de oynandı) hayranlık uyandıran Bonucci'den artık uzaktayız. Juventus'taki son performansı, gönderilmesine yol açtı. Kim bilir, belki Fenerbahçe'de bunun intikamını alır. Bonucci, EURO 2024 hayali kuruyor olabilir ama EURO 2024 elemlerine hiç çağırılmadı. Luciano Spalletti'nin (İtalya Teknik Direktörü) çekirdek bir kadrosu var ve sakatlıklar yaşanmadığı sürece Bonucci'yi takımda yer olacağını sanmıyorum. Ancak Bonucci'nin şansı, yakın arkadaşı Buffon'un ulusal delegasyonda bulunması. Belki Spalletti'yi Bonucci için ikna edebilir."