14 Ağustos 2020 Cuma 20:38 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 20:42

Inter'in eski oyuncusu, Başakşehir'in başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, La Gazzetta dello Sport'a Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de şu an 1 numara. Bundan birkaç sene önce kendisinden böyle bir çıkış beklenmiyordu. Hava toplarında mükemmel, kendini oyuna müthiş bir şekilde adıyor. Boş alan yaratmayı ve oyunu sonlandırmayı çok iyi yapıyor. Lazio eğer onu transfer ederse, onunla birlikte daha da iyi işlere imza atacaktır."

'3-5-2 SİSTEMİNE UYGUN'

Okan Buruk, ayrıca eski öğrencisi hakkında '3-5-2 için uygun mu? Bence uygun. Yanında bir forvetle daha da iyi olur. Birinci ya da ikinci forvet olarak takımına destek verebilir. Sahada boşluk yaratmayı ve pozisyonu sonuçlandırmayı biliyor.' sözlerini kullandı.