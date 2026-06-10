Sergen Yalçın'dan sonra Bologna'nın hocası 48 yaşındaki Vincenzo Italiano'yu takımın başına getiren Beşiktaş, transferde de rotasını İtalya'ya kırdı. Çizme basınındaki haberlere göre Italiano, performansından emin olduğu bazı öğrencilerinin takıma kazandırılmasını istedi. Zeronciquantuno adlı site; 29 yaşındaki Bolognalı İtalyan kanat Riccardo Orsolini için kulüplerin görüşmelere başladığını yazdı. Her iki kenar ve forvette görev yapabilen Orsolini'nin seneye boşa çıkacak olması avantaj. Bologna'dan yine bir İtalyan; Nicolo Cambiaghi ile de temas kuruldu. 2000 doğumlu potansiyelli oyuncuyu devler de istiyor.

YİNE YENİDEN LAUIRENTE

Adı birçok kez Süper Lig ekipleriyle anılan Sassuolo'nun kanat oyuncusu Lauriente bu sezon da listede. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon 38 maçta 7 gol 9 asistle oynadı. 19 milyon euro fiyat biçiliyor. Öte yandan forvet hattına önemli bir yatırım yapılacak. Beşiktaş yönetimi 9 numarada hata istemiyor. Benfica forması giyen Yunan yıldız Pavlidis için çalışmalar sürüyor fakat Portekiz ekibi kapıyı 50 milyon eurodan açtı. Noticiasaomunito; "Zor ama imkansız görünmüyor. Ayrılması ihtimal dışı değil" şeklinde bir haber geçti. Oyuncunun değeri 28 milyon euro.