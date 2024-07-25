Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Bologna'nın transfer listesinde yer alıyor.

Bologna, Riccardo Calafiori'nin transferi için Arsenal ile anlaşma noktasına geldi. Calafiori transferinin 45-50 milyon euro arasında tamamlanması bekleniyor. İtalyan ekibi, bu gelişmeyle birlikte Calafiori sonrası için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Bologna'nın transfer listesinde Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde de yer alıyor.

"UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR"

Haberin detaylarında Bologna'da teknik heyette görev alan Giovanni Sartori'nin, Oosterwolde'yi Parma döneminden bu yana takip ettiği ve Hollandalı futbolcunun uzun süredir transfer hedefi olduğu belirtildi.

"ÖNEMLİ BİR TEKLİF GEREKİYOR"

Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olduğu ve 23 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertlilerden transfer etmek için önemli bir teklif gerektiği vurgulandı.

BOLOGNA'NIN SAVUNMA ADAYLARI

Öte yandan Bologna'nın Calafiori sonrası savunma adayları arasında ilk sırada yer alan ismin Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels olduğu kaydedildi. Udinese'den Jaka Bijol ve Toulouse'den Logan Costa'nın da Bologna'nın savunma adayları arasında yer aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu Ocak 2023'te Parma'dan kadrosuna katmıştı. Oosterwolde, Fenerbahçe forması altında çıktığı 49 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.