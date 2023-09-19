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Spor

İtalyan medyasından Dzeko'ya övgü!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko, gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu. Bosnalı golcü için İtalyanlar 'Çınar ağacı' benzetmesinde bulundu.

Akşam19 Eylül 2023 Salı 10:27 - Güncelleme:
İtalyan medyasından Dzeko'ya övgü!
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Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko 1 gol 1 asistle maçın kahramanı oldu. 12 puanın 8'ine etki eden tecrübeli golcünün performansını İtalyanlar da mercek altına aldı.

Publico.pt, geçen sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi finali gören ve 'yaş' faktörü sebebiyle takımdan ayrılan Edin Dzeko'ya övgüler yağdırdı ve farklı yakıştırmalarda bulundu. Boşnak golcü için "Çınar ağacı" benzetmesi yapıldı.

TARAFTARI MUTLU ETMEK İÇİN GİTTİ

Dzeko için yapılan analizde şu ifadeler yer alıyor: "Bosnalı forvet 37 yaşında ama onun etkisinin sınırlanmasına etken değil. F.Bahçe'den telefon aldığını, 9 yıldır şampiyon olamadıklarını söyledi. İnsanları mutlu etmek için gittiğini söyledi ve kararının gerekçesi bir tutkuydu. Türkiye'de ünlü oyuncuların olduğunu biliyordu. Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Inter'de Lukaku vardı ama odak noktası Dzeko'ydu. Inter'de çok daha bir forvet haline gelmişti.

BOSNA'DAKİ GİBİ OYUN SERGİLİYOR

Görüşüne göre oyun tarzı değişti. Ön hatta baskıda, daha fazla alanını terk eden bir oyuncu. 8 gol 5 asistle kariyer rekoruna gitme yolunda. 24.2'lik topla buluşma oranından 41.5'e çıktığını görmemiz, oyun tarzının değiştiğinin göstergesi. F.Bahçe'nin ısı haritası, Bosna Milli Takımı'ndaki odak noktası olduğu grafiğe daha yakın. Dzeko, tıpkı Bosna'daki gibi dominant oynuyor. 37 yaşında ve tüm bu enerji harcamasına rağmen halen gol atıyor."

EN İYİSİ DZEKO

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısı bakımından en fazla puan kazandıran oyuncu Edin Dzeko oldu. 37 yaşındaki Bosna Hersekli forvet oyuncusu 4 gol ve 2 asistle, 8 puana direkt etki etti ve bu alanda zirveye yerleşti.

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