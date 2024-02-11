Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı takımın Başakşehir'i 2-0 yendiği maça damga vuran isimlerden biri oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ, SERİYE BAĞLADI

25. dakikada ağları sarsan milli oyuncu, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de üst üste 3 maçta gol attı.

İZLEMEYE GELDİLER

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir'i de avlayan Barış Alper Yılmaz'ı tribünde izleyen Avrupa ekipleri de vardı.

Napoli, Fiorentina, Lazio ve Inter'in scout ekipleri Başakşehir maçında 23 yaşındaki oyuncuyu RAMS Park'ta takip etti.

Bu kulüplerin, Vincenzo Montella'dan da oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.