İtalya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu!

İtalya Milli Takımı'nın EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik futbolcu kadrosu açıklandı.

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin bildirdiği 26 kişilik kadro şöyle:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Guglielmo Vicario

Defans: Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Federico Gatti, Gianluca Mancini

Orta saha: Nicolo Barella, Bryan Cristante, Nicolo Fagioli, Michael Folorunsho, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini

Forvet: Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni