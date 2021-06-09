Star.com.tr 09 Haziran 2021 Çarşamba 23:14 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 23:17

İtalya Serie A'da Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Hakan Çalhanoğlu'na transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. SkySport'a konuşan İtalyan gazeteci Luca Marchetti'nin aktardığı habere göre Hakan Çalhanoğlu, Katar'dan gelen astronomik teklifi reddetti. Hakan, Milan'ın sözleşme uzatma teklifine ise henüz dönüş yapmadı. Kırmızı siyahlı ekip son olarak 4.5 milyon euro yıllık sözleşme teklif etmişti.

JUVENTUS, INTER VE BARCELONA DA İLGİLENİYOR



Yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan iki İspanya'dan ise bir teklif daha var. Bonservisini 30 Haziran'da eline alacak Türk yıldız için dev kulüpler de tekliflerini iletti. Hakan, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası sonrası kararını verecek.

8 MİLYON EURO TEKLİF



Hakan Çalhanoğlu'na Katar Ligi takımlarından Al Duhail sezon bitmeden önce, yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etmişti.