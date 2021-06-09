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Spor

İtalyanlar duyurdu! Hakan Çalhanoğlu dev teklifi reddetti

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bonservisi elinde olacak olan Hakan'a cazip transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan medyasının aktardığı haberde Katar'dan gelen transfer teklifini Hakan Çalhanoğlu'nun reddettiği belirtildi.

Star.com.tr09 Haziran 2021 Çarşamba 23:14 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 23:17
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İtalya Serie A'da Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Hakan Çalhanoğlu'na transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. SkySport'a konuşan İtalyan gazeteci Luca Marchetti'nin aktardığı habere göre Hakan Çalhanoğlu, Katar'dan gelen astronomik teklifi reddetti. Hakan, Milan'ın sözleşme uzatma teklifine ise henüz dönüş yapmadı. Kırmızı siyahlı ekip son olarak 4.5 milyon euro yıllık sözleşme teklif etmişti.

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Yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan iki İspanya'dan ise bir teklif daha var. Bonservisini 30 Haziran'da eline alacak Türk yıldız için dev kulüpler de tekliflerini iletti. Hakan, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası sonrası kararını verecek.

8 MİLYON EURO TEKLİF

Hakan Çalhanoğlu'na Katar Ligi takımlarından Al Duhail sezon bitmeden önce, yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etmişti.

Star.com.tr

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