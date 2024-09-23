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Spor

İtalyanlar duyurdu! İşte Juventus'un Kenan Yıldız planı

Serie A'da oynadığı son 3 maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta bu sorunu Kenan Yıldız ile çözmeyi planlıyor. Brezilyalı çalıştırıcı Genoa ile oynanacak maçta milli futbolcu Kenan Yıldız'ı forvet hattında görevlendirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

23 Eylül 2024 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
İtalyanlar duyurdu! İşte Juventus'un Kenan Yıldız planı
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İtalya Serie A'da oyadığı son 3 maçtan 0-0 eşitlikle ayrılan Juventus'ta gol sorunu sürüyor. Teknik direktör Thiago Motta, yaşanan skor sıkıntısını Kenan Yıldız'a yeni görev vererek aşmayı planlıyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Thiago Motta, Genoa deplasmanında Kenan Yıldız'ın forvet hattında görevlendirmeyi düşünüyor.

Motta'nın kritik maçta Juventus'un hücum sorumluluğunu Kenan Yıldız'a vereceği haber detayında yer aldı.

Arkadiusz Milik'in dönüşünü bekleyen Motta'nın alternatif planının Kenan Yıldız olduğu ve milli futbolcunun "Zirkzee tarzı" bir çözüm olabileceği vurgulandı.

Juventus, Serie A'nın 6. hafta maçında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Genoa ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka TSİ 19:00'da başlayacak.

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