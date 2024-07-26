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Spor

İtalyanlar duyurdu! Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan ekibi Bologna, Riccardo Calafiori'nin durumuna göre sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki genç yıldızı için harekete geçebilir. İşte detaylar...

26 Temmuz 2024 Cuma 13:51 - Güncelleme:
İtalyanlar duyurdu! Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip
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Fenerbahçe'de takımın kilit isimlerinden olan Jayden Oosterwolde için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Riccardo Calafiori'nin transfer durumunu bekleyen Bologna'nın transfer listesi hazır.

Calafiori'nin yerini kaliteli bir isimle doldurmak isteyen Bologna'nın listesinde Jayden Oosterwolde'nin de adının bulunduğu belirtildi.

Haberde Oosterwolde'nin Jose Mourinho'nun sisteminin temel taşlarından biri olduğu vurgulanırken bu transfer için yüklü bir teklifin yapılması gerekiği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezon stoper pozisyonunda başarılı bir performans ortaya koyan Oosterwolde, 43 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verirken 3.164 dakika sahada kaldı.

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