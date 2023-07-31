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Spor

İtalyanlar duyurdu! Merih Demiral kadro dışı kaldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'da kadro dışı kaldığı belirtildi. Başarılı savunmacı takımıyla transfer krizi yaşıyordu. İşte detaylar...

31 Temmuz 2023 Pazartesi 08:23 - Güncelleme:
İtalyanlar duyurdu! Merih Demiral kadro dışı kaldı
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İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın takımında kadro dışı kaldığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, başarılı savunmacı takımdan ayrılacak.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen 25 yaşındaki stoperin menajeri, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Inter bizim için somut bir ihtimal. Müzakereler henüz başlamadı ancak başladığında harekete geçmeye hazırız" diye konuşmuştu. Merih Demiral'a başta İngiltere Premier Lig olmak üzere bir çok Avrupa kulübünden de transfer teklifleri var.

Merih geçtiğimiz sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.

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