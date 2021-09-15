Star.com.tr 15 Eylül 2021 Çarşamba 22:55 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:10

İtalya Serie A'da mücadele eden milli futbolcu Merih Demiral sezon başında Juventus'tan ayrılarak Atalanta'ya transfer olmuştu. Sezonun ilk maçında ilk 11'de oyuna başlayan Merih Demiral daha sonrasında yedeğe çekilmişti. İtalya basınında çıkan habere göre Merih formayı kaptırdı.

MERİH DEMİRAL FORMAYI KAPTIRDI



Merih Demiral Atalanta formasıyla ligin açılış maçında Torino'ya karşı ilk 11'de görev almıştı. Sisteme uyum sağlamakta zorlanan milli savunmacı bir sonraki hafta Bologna maçında yedeğe çekilmişti. Merih Demiral hem ligin üçüncü haftasındaki Fiorentina maçında hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Villarreal maçında yedek oturdu. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, İtalyan basınına göre savunmaya uyum sağlayamadığını düşünüyor. Gasperini, Merih'e ilk hafta haricinde ilk 11'de şans tanımadı.

MERİH YİNE İLK 11'DE YOK



İtalyan basını Atalanta'nın ligin dördüncü haftasında karşılaşacağı Salernita maçında Merih Demiral'ın yine yedek başlayacağını iddia etti. İtalyanlara göre Atalanta'nın muhtemel 11'i şu şekilde: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovski; Zapata.

"MERİH DEMİRAL SEÇİLMİŞ BİR OYUNCU" DEMİŞTİ...

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini düzenlediği basın toplantısında ilk hafta karşılaşılan Torino maçı öncesi Merih Demiral'ın durumunu soran İtalyan gazetecilere şu cevabı vermişti: "Merih, seçilmiş bir oyuncu ve iyi özellikleri var. Maç oynayarak daha iyi olacak. Romero'nun yerine geçme ihtiyacı doğduğu andan itibaren Percassi'nin iyi bir operasyon yaptığına inanıyorum. Sattığım için üzgünüm. Ancak Romero adına ve başardıklarından dolayı da mutluyum. Kulübün veya oyuncuların önüne asla çıkmayacağım ."