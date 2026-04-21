Trendyol Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını, Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde kadroya kattığı Noa Lang'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, devre arasında kiralık olarak Cim-Bom'a gelen Hollandalı kanat oyuncusunun sezon bitiminde Napoli'ye geri dönebileceği ifade edildi. Haberde, Napoli'nin maaş bütçesinde yeniden düzenlemeye gitmesi gerektiği vurgulanırken, kiralık gönderilen Lang ve Lucca için mevcut kulüplerinin satın alma opsiyonunu kullanma ihtimalinin düşük olduğu ve iki oyuncunun da İtalyan ekibine geri döneceğinin beklendiği aktarıldı. 26 yaşındaki oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 30 milyon euro... Lang, Sarı-Kırmızılı forma altında oynadığı 14 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.