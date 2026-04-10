Geride kalan yaz döneminde Türkiye'ye dönmeye çok yaklaşan, hatta Galatasaray'la yaptığı anlaşma nedeniyle bir ara Inter'de kadro dışı kalan ve hem yönetiminden hem de arkadaşlarından tepki gören Hakan Çalhanoğlu, bir kez daha transferin ana gündem maddesi...

Sarı-Kırmızılılar devre arasında da ısrarla istediği ve "Kış döneminde bırakmayı düşünmüyoruz, yazın görüşelim" cevabı aldığı Hakan'ın sezon sonundaki transferine neredeyse kesin gözüyle bakıyordu.

Ancak Milli yıldızın istikrarlı şekilde yükselen performansı, Inter'in kararını yine değiştirdi.

INTER DE DEĞERİNİN FARKINDA

La Gazzetta dello Sport'un manşetinde Inter Teknik Direktörü Chivu'nun ilk kez bu kadar kesin bir şekilde yönetimden Hakan'ın kalmasını istediği yönünde bir bilgi yer aldı.

Inter'in bu nedenle 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen tecrübeli oyuncuyla yeni sözleşme görüşmeleri planladığı belirtiliyor.

Ayrıca haberin devamında Galatasaray'ın Hakan'a olan ilgisinin sürdüğü, Hakan'ın da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı, Inter yöneticilerinin de durumun farkında olduğu kaydedildi.