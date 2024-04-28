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Spor

İtalyanlar kancayı taktı! Kaan Ayhan'a sürpriz talip

Galatasaray'ın futbolcuları Avrupa devlerinin radarından çıkmıyor. Milli futbolcu Kaan Ayhan için İstanbul'a geliyorlar. Başarılı futbolcu için İtalya'nın köklü kulübü, Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

28 Nisan 2024 Pazar 15:29 - Güncelleme:
İtalyanlar kancayı taktı! Kaan Ayhan'a sürpriz talip
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Calciomercato.it'in haberine göre; Fiorentina, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kaan Ayhan'ı gözüne kestirdi.

TRANSFER İÇİN MASAYA OTURACAK

Haberde çok yönlü bir oyuncu olduğunun altı çizilen milli futbolcuyla İtalyan ekibinin ciddi şekilde ilgilendiği ve sezon sonunda transfer için Galatasaray'la masaya oturacağı belirtildi.

GALATASARAY RAKAMLARI

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Kaan Ayhan sarı-kırmızılı formayla bu sezon 45 maçta süre aldı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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