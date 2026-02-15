Aslan'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, uyum sürecini hızlıca aşarak takımın hücum hattındaki önemli kozlarından biri haline geldi. Lang'ın satın alma opsiyonuna da sahip olan Aslan, 28 milyon euroyu öderse transferi bitirebilecek. Sezon sonunda Napoli ile Osimhen'de olduğu gibi sıkı bir pazarlık yapılabilir.

İtalya'dan ayrıldıktan sonra ritmini bulmaya başlayan Lang için övgüyle bahsedildi. Calcionapoli1926 şunları yazdı: "Noa Lang alev alev yanıyor. Eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'le birlikte hedeflere koşuyor. Kiralık futbolcu Lang'ın performansı gerçekten dikkat çekici. Taraftar kısa sürede onu sevdi." Öte yandan Ilgazzettino; N.Forest ve Atalanta'nın Lang ile ilgilendiğini bildirdi.