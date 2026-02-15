İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyanlar Noa Lang'ı konuşuyor! ''Performansı dikkat çekici''
Spor

İtalyanlar Noa Lang'ı konuşuyor! ''Performansı dikkat çekici''

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang performansıyla göz dolduruyor. İtalyan basını başarılı futbolcu için 'Noa Lang alev alev yanıyor. Eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'le birlikte hedeflere koşuyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM15 Şubat 2026 Pazar 09:09 - Güncelleme:
İtalyanlar Noa Lang'ı konuşuyor! ''Performansı dikkat çekici''
ABONE OL

Aslan'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, uyum sürecini hızlıca aşarak takımın hücum hattındaki önemli kozlarından biri haline geldi. Lang'ın satın alma opsiyonuna da sahip olan Aslan, 28 milyon euroyu öderse transferi bitirebilecek. Sezon sonunda Napoli ile Osimhen'de olduğu gibi sıkı bir pazarlık yapılabilir.

İtalya'dan ayrıldıktan sonra ritmini bulmaya başlayan Lang için övgüyle bahsedildi. Calcionapoli1926 şunları yazdı: "Noa Lang alev alev yanıyor. Eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'le birlikte hedeflere koşuyor. Kiralık futbolcu Lang'ın performansı gerçekten dikkat çekici. Taraftar kısa sürede onu sevdi." Öte yandan Ilgazzettino; N.Forest ve Atalanta'nın Lang ile ilgilendiğini bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.