Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera İtalyanlar'ın kıskacında. Serie B'de mücadele eden Çizme'nin köklü takımlarından Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek istiyor.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞME

İtalyan ekibinin 37 yaşındaki kalecinin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

2 YILLIK TEKLİF

Parma'nın Muslera'ya 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi.

KARARI SEZON SONUNDA

2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Muslera'nın transferiyle ilgili kararını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.

SON KARARI MERAK EDİLİYOR

Galatasaray Yönetimi'nin bu sezon yaptığı teklife olumlu ya da olumsuz anlamda bir dönüş yapmayan Muslera'nın vereceği nihai karar ise merak ediliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Tecrübeli oyuncunun ailesi, ülkesine dönmek istiyor. Muslera ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor. Muslera, bu sezon 38 karşılaşmada forma giydi. Galatasaraylı taraftarların sevgilisi konumundaki Uruguaylı eldiven, 34 gol yerken 16 maçta ise kalesini gole kapattı.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONU

Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de maç başına 0.56 gol yiyerek kariyer rekorunu kırdı. Muslera ayrıca Avrupa'da da en az gol yiyen 3. kaleci.