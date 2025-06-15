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Spor

İtalyanlar onun için sıraya girdi! Ciro Immobile için transfer yarışı

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği deneyimli golcü Ciro Immobile için ülkesi İtalya'dan iki ekip devreye girdi. Milan ve Fiorentina'nın radarında olan oyuncunun iki kulüpten birini seçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM15 Haziran 2025 Pazar 09:10 - Güncelleme:
İtalyanlar onun için sıraya girdi! Ciro Immobile için transfer yarışı
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İtalyan Corriere dello Sport'un manşete taşıdığı Ciro Immobile haberleri, İtalyan basınında dün geniş yer buldu. Beşiktaş'tan, İtalya'ya dönmek isteyen tecrübeli golcü için birçok kulübün sırada olduğu ve özellikle Fiorentina ile Milan'ın yarıştığı belirtildi. Violanews.com ise yıldız golcünün Fiorentina'nın hücumunda Kane ile buluşacağını, bunu düşünmenin bile çılgınca bir fikir olduğunu yazdı. Haberin detayında, Fiorentina'nın maddi zorluklara rağmen Immobile için çok ciddi bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME MASADA

Fiorentina'nın forveti Dzeko, Fortis Ioannidis, Cristian Shpendi gibi isimlerden birinin de olabileceği belirtilen haberlerde, Immobile'yi getirmenin ise çok kolay olmadığı vurgulandı. Oyuncunun menajeri Somella'nın son günlerde Milan'ı ziyaret etmesi ise taraflar arasında görüşme trafiğinin başladığı şeklinde yorumlandı. İtalyan yıldızın Beşiktaş'tan kazandığı 6 milyon euro artı bonusları ödemenin zorluğundan da söz edilen haberlerde, "Fiorentina'nın oyuncuyu ikna etmek için masaya 2 yıllık sözleşme koyacağı" da öne sürüldü.

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