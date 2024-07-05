Avrupa Şampiyonası'na Son 16 Turu'nda Türk teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre'ye elenerek veda eden İtalya'da başarısızlığın yankıları sürerken; güçlü bir örnek olarak Vincenzo Montella öne çıktı. İtalyanlar; turnuvadaki başarısızlıklarını konuşurken, şampiyonada devam eden tek İtalyan hocayı da es geçmedi. İtalyan SportMediaset, Vincenzo Montella'nın A Milli Takımımızın başında yaşadığı başarıyı, "Boğaz'ın Kahramanı Montella" başlığıyla servis etti. 50 yaşındaki çalıştırıcının Ay-Yıldızlılarla kısa sürede elde ettiği başarılara dikkat çekilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

EN YÜKSEK GALİBİYET ORTALAMASI

"Milli takımımızın kabusu olan Avrupa Şampiyonası'nda gururumuzu yücelten bir İtalyan var: Vincenzo Montella. Kariyerine Türkiye'de yeni bir ivme kazandıran Montella, yükselişini Adana Demirspor'da yaşadı. Türkiye'deki iyi performansının ardından Türkiye Milli Takımı'nı 16 yıl aradan sonra ilk 8'e taşıyacak kadar da ileri gitti. Onun akılcı oyunu sayesinde takım, grup aşamasını Hırvatistan'ın önünde bitirmeyi başardı. Şu anda Türkiye'yi yöneten teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet ortalamasına sahip."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖVGÜLER

"Montella şimdilerde, Portekiz'e karşı kaybedilen maçın ardından Real Madrid yıldızı Arda Güler'i yedek kulübesinde tuttuğu için kendisiyle dalga geçen yerel basının övgülerinden keyif alıyor. Artık Boğaz'ın gerçek yıldızı sayılan Vincenzo Montella da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüler aldı. Maç sonunda 50 yaşındaki hoca, 'Sonuna kadar ruhumuz ve kalbimizle savaştık' yorumunu yaptı." Öte yandan bazı İtalyan haber sitelerinde ise İtalya Milli Takımı'nın başına Spalletti yerine Montella'nın getirilmesinin daha doğru olabileceği yorumları yapıldı.