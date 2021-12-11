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Spor

İtalyanlar peşinde! İşte Marcao'nun bonservis bedeli

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu izleyen Napoli ve Roma'nın yetkilileri, 25 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor hazırladı. Sarı kırmızılı yönetim ise Marcao için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 12:29 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:29
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Galatasaray, Süper Lig'de istediğini alamasa da Avrupa'da fırtına estiriyor. Sarı-kırmızılılar Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puanla lider bitirdi ve son 16'ya kaldı. Galatasaray deplasmanda kalesinde gol görmezken, 6 maçta 3 gol yedi.

Savunmada Victor Nelsson ile Marcao'nun uyumu Galatasaraylı yöneticileri sevindirdi. Sezon başında Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayın ardından formasından bir süre uzak kalan Marcao oynadığı oyunla göz doldurdu.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray yöneticileri Marcao için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi. 25 milyon euronun altındaki teklifler kabul edilmeyecek.

İTALYANLAR MARCAO'NUN PEŞİNDE

Galatasaray'ın Lazio ile Roma'daki Olimpico Stadı'nda oynadığı maçı Napoli ve Roma kulübünün yetkilileri Marcao'yu izledi. İki kulübün yetkilileri Brezilyalı hakkında olumlu rapor hazırladı. Devre arasında Roma ve Napoli 25 yaşındaki stoper için devreye girecek.

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