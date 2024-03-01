Avrupa futbolunu gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen Kenan Yıldız'a İngiltere'den büyük ilgi var. A Milli Takım'ın önemli oyuncularından olan genç golcü, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

Gelecek sezon Federico Chiesa'yı Chelsea'ye satmaya hazırlanan İtalyan devinin bu nedenle Kenan'ı kadroda tutacağı belirtilmişti.

Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet için devler sıraya girdi.

ARSENAL KENAN YILDIZ'IN PEŞİNDE

Premier Lig ekibi Arsenal'in Kenan'ı takibe aldığı ve transfer teklifi yapacağı iddia edilmişti.

Tuttosport daha önce Juventus'un Kenan Yıldız için en az 80 milyon euro isteyeceğini yazmıştı.

Juventus formasıyla bu sezon 25 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER REKORUNU KIRABİLİR!

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olmuştu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Kenan Yıldız, bu rakamın üzerine çıkması halinde yeni rekorun sahibi olacak.

Sezon başı Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de Fenerbahçe'ye 20 milyon euro kazandırmıştı.