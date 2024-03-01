İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3394
  • EURO
    33,9326
  • ALTIN
    2070.58
  • BIST100
    9133.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyanlar rekor transferi duyurdu! Kenan Yıldız'a İngiliz kancası
Spor

İtalyanlar rekor transferi duyurdu! Kenan Yıldız'a İngiliz kancası

Bu sezon Juventus'ta gösterdiği performansla Milli Takım'ın gözdesi olan 18 yaşındaki Kenan Yıldız transferde de devleri peşine taktı. Genç yıldız için Premier Lig devi kesenin ağzını açmayı planlıyor. Transfer geçekleşirse Kenan Yıldız, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcular listesine girecek. İşte detaylar...

1 Mart 2024 Cuma 13:55 - Güncelleme:
İtalyanlar rekor transferi duyurdu! Kenan Yıldız'a İngiliz kancası
ABONE OL

Avrupa futbolunu gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen Kenan Yıldız'a İngiltere'den büyük ilgi var. A Milli Takım'ın önemli oyuncularından olan genç golcü, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

Gelecek sezon Federico Chiesa'yı Chelsea'ye satmaya hazırlanan İtalyan devinin bu nedenle Kenan'ı kadroda tutacağı belirtilmişti.

Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet için devler sıraya girdi.

ARSENAL KENAN YILDIZ'IN PEŞİNDE

Premier Lig ekibi Arsenal'in Kenan'ı takibe aldığı ve transfer teklifi yapacağı iddia edilmişti.

Tuttosport daha önce Juventus'un Kenan Yıldız için en az 80 milyon euro isteyeceğini yazmıştı.

Juventus formasıyla bu sezon 25 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER REKORUNU KIRABİLİR!

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olmuştu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Kenan Yıldız, bu rakamın üzerine çıkması halinde yeni rekorun sahibi olacak.

Sezon başı Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de Fenerbahçe'ye 20 milyon euro kazandırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.