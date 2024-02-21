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Spor

İtalyanlar resmen duyurdu! Nicolo Zaniolo geri dönüyor

Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya transfer edilen Nicolo Zaniolo, Ada macerasına veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Juventus, Milan ve Fiorentina takımlarından birini tercih edeceğini belirtti.

21 Şubat 2024 Çarşamba 18:47 - Güncelleme:
İtalyanlar resmen duyurdu! Nicolo Zaniolo geri dönüyor
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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya yolladığı ancak sezon sonunda geri dönmesi beklenen Nicolo Zaniolo'ya, İtalya'dan 3 takım talip oldu.

DEVLER PEŞİNDE

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus, Milan ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesi halinde teklifte bulunacak.

Haberin detaylarında bu 3 takımında kiralık teklifi yapacağı veya takas yoluyla 24 yaşındaki İtalyan yıldızı kadrolarına katmak istediği söylendi.

Ayrıca haberin detaylarında Galatasaray'ın farklı formüllerde gelecek teklife de sıcak bakabileceği söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 26 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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