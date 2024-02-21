Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya yolladığı ancak sezon sonunda geri dönmesi beklenen Nicolo Zaniolo'ya, İtalya'dan 3 takım talip oldu.

DEVLER PEŞİNDE

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus, Milan ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesi halinde teklifte bulunacak.

Haberin detaylarında bu 3 takımında kiralık teklifi yapacağı veya takas yoluyla 24 yaşındaki İtalyan yıldızı kadrolarına katmak istediği söylendi.

Ayrıca haberin detaylarında Galatasaray'ın farklı formüllerde gelecek teklife de sıcak bakabileceği söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 26 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.