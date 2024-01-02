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Spor

İtalyanlar Rıdvan Yılmaz için devrede!

Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Aktarılana göre Hellas Verona, milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek için harekete geçti.

2 Ocak 2024 Salı 20:11 - Güncelleme:
İtalyanlar Rıdvan Yılmaz için devrede!
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Glasgow Rangers'a transfer olduğundan bu yana istediği forma süresini bulmakta zorlanan Rıdvan Yılmaz için sürpriz bir talip çıktı.

İTALYA'DAN İSTENİYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre kış transfer döneminde kadrosuna etkili takviyeler yapmak isteyen Hellas Verona, milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek için harekete geçti.

Haberin detaylarında net bir bonservis ücreti belli olmasa da Glasgow Rangers'in, 4-5 milyon euro arasında gelecek bir teklife sıcak bakacağı bildirildi.

Adı zaman zaman Galatasaray ile de anılan Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 13 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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