Spor

İtalyanlar şaşkına döndü: Hayatımda rakibin böyle ıslıklandığını hiç duymamıştım

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup etmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'daki atmosferin ve taraftar desteğinin altını çizdi.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2026 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği tarihi galibiyetine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların performansını "tarihi bir gece" olarak nitelendiren Di Marzio, atmosferin ve taraftar etkisinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Di Marzio, "Galatasaray için tarihi bir geceydi. Tempolu ve yoğunluğu yüksek bir galibiyet aldılar. Gerçekten çok az takımda görülen şekilde taraftarın ittiği, sürüklediği bir zaferdi. Hayatımda rakibin topa sahip olmasının bu kadar sağır edercesine ıslıklandığını hiç duymamıştım" ifadelerini kullandı.

Rövanş karşılaşmasına da değinen İtalyan gazeteci, sarı-kırmızılıların hücum gücüne dikkat çekerek, "Rövanşta bir mucize gerekecek. Çünkü bu Galatasaray, alan bulduğunda Osimhen'le çok daha fazla can yakabilir" vurgusunu yaptı.

Sözlerini İstanbul'a hitap ederek tamamlayan Di Marzio, "İstanbul; hayal kurmayı en çok sen hak ediyorsun" diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

