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Spor

İtalyanlar teklifi duyurdu! Fenerbahçe'de gündem Armand Lauriente

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe kanat transferi için dümeni İtalya'ya kırdı. İtalyan basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekip, Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki Armand Lauriente için harekete geçti. Fenerbahçe, oyuncu için kulübüne resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 16:09 - Güncelleme:
İtalyanlar teklifi duyurdu! Fenerbahçe'de gündem Armand Lauriente
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Dusan Tadic ve Allan Saint Maximin gibi kanat forvetleriyle yollarını ayıran Fenerbahçe, bu pozisyon için sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Armand Lauriente ile ilgilendiği iddia edildi.

Sunderland ile anlaşma yolunda olan Fransız sol kanat oyuncusunun, İngiliz takımına transferinin son anda yattığı ancak Lauriente'nin kariyerine Sassuolo'da devam etmek istemediği iddia edildi.

Sassuolo News'ta yer alan haberde, bu noktada devreye giren Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Sarı lacivertlilerin bu transfer için önemli bir bütçe ayırdığı ve 20 milyon euroluk bir bonservis gelirii beklentisi olan İtalyan kulübüne resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.

Haber detayında, Armand Lauriente'nin Sassuolo'da geçirdiği üç yılın ardından yeni bir maceraya hazır olduğu ve Roma ile Bologna'nın da futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lauriente, geçen sezon takımının Serie B'den Serie A'ya yükselmesinde önemli bir pay sahibi oldu ve 34 maçta 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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