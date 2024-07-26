İtalyan ekibi Hellas Verona, Galatasaray'dan Yunus Akgün için transfer ısrarını sürdürüyor.

İtalyan basınına göre yeni sezonda Serie A'da oynamak istediğini Galatasaray yönetimine ileten milli oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Verona'nın 5 milyon Euro satın alma bedelli kiralama teklifi yaptığı, sarı-kırmızılıların ise zorunlu satın alma opsiyonu istediği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Galatasaray, Yunus Akgün'ü geçen sezon da Leicester City'ye kiralık göndermişti. İngiliz ekibinde 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.