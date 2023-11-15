İtalyanlar transferi duyurdu

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın ve yönetimin vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia daha geldi. İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Lazio'nun Ocak ayında sarı kırmızılı ekibin kapısını çalacağını duyurdu.

TEKLİF 7 MİLYON EURO!

Aktarılana göre Lazio, Lucas Torreira için 7 milyon euroluk bir bütçe hazırladı. Öte yandan Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncu için bonservis beklentisinin en az 15 milyon euro olduğu belirtildi.

GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

2022-2023 sezonunun başında Arsenal'dan 6 milyon euroluk bir bedelle Galatasaray'a katılan Lucas Torreira, sarı kırmızılı formayı 51 kez giydi. 51 maçta gol atamayan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 asist yapmayı başardı.

İSTİKRARLI BİR İSİM

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıkan başarılı futbolcu, bu maçların tamamında ilk 11'de yer aldı. Lucas Torreira, bu sezon toplamda 1444 dakika sahada yer aldı. Bu maçlarda gol ve asist katkısı veremeyen 27 yaşındaki furbolcu, 2 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

"TORREİRA, GALATASARAY'DA BİR YIL GEÇİRMEK VE ARDINDAN SERİE A'YA DÖNMEK İSTİYOR"



Uruguaylı oyuncunun menajeri Pablo Bentancur oyuncu Galatasaray'da henüz 12 maça çıkmışken, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu." demişti.

Yıldız futbolcunun ise Devrim Özkan'la aşk yaşamasından dolayı artık İtalya'ya dönmek istemediği ve kariyerine sarı kırmızılı ekiple devam etmek istediği yönünde iddialar sürüyor.