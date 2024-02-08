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Spor

İtalyanlardan Barış Alper Yılmaz yoklaması! 3 kulüp birden peşine düştü

Bu sezon Galatasaray'da birçok pozisyonda oynayan ve sahanın her noktasında harika bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz transferin gözde ismi olmuş durumda. İtalyanların radarına girmeyi başaran 23 yaşındaki futbolcuya 3 kulüp birden talip oldu. İşte detaylar...

Takvim8 Şubat 2024 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
İtalyanlardan Barış Alper Yılmaz yoklaması! 3 kulüp birden peşine düştü
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Atalanta, Lazio ve Sassuolo kulüpleri, Galatasaray'ın yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunu işaret etti.

3 KULÜP TAKİPTE

Sezona yedek giren sonrasında formayı kapan Barış Alper, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Lazio başta olmak üzere Atalanta ve Sassuolo'nun yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin teklifleri Galatasaray Yönetimi'ne sunduğu belirtildi.

EURO 2024 BEKLENİYOR

EURO 2024'te oynaması beklenen 23 yaşındaki oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın turnuva sonrasında İtalyanlarla masaya oturması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Barış Alper, bu sezon 4 ayrı kulvarda 37 maçta süre alıp 3 gol attı, 5 de asist yaptı. Genç yıldız, özellikle maçlardaki hızı ve çabukluğuyla dikkat çekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcudan vazgeçemiyor.

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