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Spor

İtalyanlardan çarpıcı iddia! İbrahimovic futbolu mu bırakıyor?

orona virüsünün en çok vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'da futbol hayatını sürdüren Zlatan Ibrahimovic ile alakalı şok bir iddia ortaya atıldı. Devre arası transfer döneminde Milan'la 1 yıl opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından futbol kariyerini noktalayabileceği iddia edildi.

26 Mart 2020 Perşembe 18:28 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 18:28
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İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, liglere corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından ülkesinde görüntülenmişti.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, yıldız isimle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre 38 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili aralarında kariyerini noktalamanın da olduğu seçenekleri değerlendiriyor.

Ocak ayında Milan'la 6 aylık kontrat yapan yıldız ismin, kulübü ile bir yıl daha opsiyonu bulunuyor. Golcü futbolcunun planları arasında menajeri Mino Raiola ile iş yapmak olduğu da ifade ediliyor.

(sabah)

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