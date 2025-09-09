İSTANBUL 28°C / 18°C
  İtalyanlardan İsrail maçına tepki ''Çocuk katilleriyle oynamayın''
Spor

İtalyanlardan İsrail maçına tepki ''Çocuk katilleriyle oynamayın''

İsrail-İtalya maçı öncesi, İtalya'da boykot çağrıları yapıldı. İtalya Milli Takımı Teknik Direktrü Gattuso'nun evinin önüne, “Çocukları öldürenlerle oynayamazsın” pankartı asıldı. İşte detaylar...

9 Eylül 2025 Salı 09:15
İtalya'da dünkü İsrail maçı öncesi büyük infial vardı. Budapeşte'deki maçtan önce İtalyan vatandaşları Teknik Direktör Gattuso'nun evinin duvarına, "Çocukları öldürenlerle oynayamazsın" pankartı astı. İtalyanlar Gattuso'nun, kulübede oturmamasını ve maçı terk ederek tepkisini göstermesini de istedi. Orticalab.it sitesi "Dünya Kupası'nda insanlığa tezahürat ediyoruz: İsrail-İtalya maçı boykot edilmelidir" başlıklı bir yazı yayınlandı. Gattuso, "İnsanların hayatlarını kaybetmesi acı verici, fazlasını söylemek istemiyorum. İşimize saygı duymak için buradayız. Çok fazla acı var" dedi.

