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Spor

İtalyanları kendine hayran bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem performans

Serie A'da Inter sahasında Monza'yı konuk etti. Ev sahibi ekibin 2-0 geriye düştüğü müsabakada milli yıldız Hakan Çalhanoğlu sergilediği performansla maça damga vurdu. Attığı gol ve oynadığı futbol ile seyirciyi mest eden Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

AKŞAM9 Mart 2025 Pazar 10:58 - Güncelleme:
İtalyanları kendine hayran bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem performans
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İtalya Serie A'da Inter, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 geriye düşen ev sahibi ekip, havlu atmaya hazırlanırken, Arnautovic sahneye çıktı ve taraflar soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

İkinci yarıda sahneye çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, harika bir golle takımı adına skoru dengeledi. Daha sonra 1 gol daha bulan Inter, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Öten yandan Hakan Çalhanoğlu, Inter-Monza maçının oyuncusu seçildi. Ayrıca milli futbolcu için de manşetler peş peşe atıldı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GÜCÜ!"

Sportnapoli: Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golün önemi, yaşanan coşku patlamasından anlaşılıyor. Bu gol, orta saha oyuncusunun muhteşem performansını karakterize eden şutun hassasiyetini ve gücünü vurguluyor.

"HAKAN ÇALHANOĞLU GERİ DÖNDÜ"

Tribuna: Hakan Çalhanoğlu bu akşam hırsını ortaya koydu. Tanıdığımız oyuncu geri döndü. Onun tam hızda olmasıyla top daha iyi ve daha hızlı hareket ediyor ve bundan tüm takım faydalanıyor.

"MÜKEMMEL BİR GOL"

Sportmediaset: Hakan Çalhanoğlu, uzak mesafeden mükemmel bir koordinasyonla sağ ayağıyla şutunu çekti ve Turati'yi avladı.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 30 resmi maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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