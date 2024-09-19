Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile oynanan karşılaşmaya damga vurdu. 3-1 kazanılan mücadelede Juventus'un ilk golünü kaydeden Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibiyle gol atan en genç futbolcu unvanını da idolü Del Piero'dan aldı. Maçın adamı seçilen Yıldız'ın performansı İtalyan basınında geniş yer buldu. La Gazzetta dello Sport'un "Juventus'un sihirbazı" manşetini atması dikkat çekti. La Repubblica ise "Kenan Yıldız yeni bir çağ açıyor" ifadelerini kullandı.

HARİKA BİR OYUN OYNADI

Corriere dello Sport ise manşetinde "Kenan Yıldız fenomeni" ifadelerini kullandı. Bu arada Kenan Yıldız ile Alessandro Del Piero'nun maç sonu yayınındaki diyaloğu da Çizme'de manşetleri süsledi. Sky'da konuşan Juventus'un efsane futbolcusu Del Piero, "Onun adına çok mutluyum, harika bir oyun oynadı ve 10 numarayı omuzlarına yükleme sorumluluğunu üstlendi. Senin adına çok sevindim Kenan" ifadelerini kullandı. Efsane futbolcu Del Piero'nun ifadeleri karşısında son derece heyecanlı olduğu gözlemlenen Kenan Yıldız gülerek "Şu an biraz gerginim" dedi.

TARAFTARLAR ONA AŞIK

Kenan Yıldız, Del Piero'nun "Gol öncesi özel bir şey mi düşündün yoksa içgüdüsel olarak mı vurdun?" sorusuna "Pozisyonda kanattan bindirerek bana şut alanı açan Cambiaso'ya teşekkür etmeliyim" cevabını verdi. Kenan için İtalyan basınında özetle şu ifadeler kullanıldı: "Çok yönlü bir futbolcu. Her teknik direktör Kenan gibi bir oyuncuyu kendi hücum hattında görmek ister. Kanatta rakip savunmayı tehdit etmesi ve öldürücü şutları inanılmaz. Performansıyla yükselişini sürdüreceği ve Juventus'ta çok daha iyi işler yapacağından şüphe yok. Taraftarlar da ona aşık hale geldi. Onu izlemekten keyif alıyorlar."