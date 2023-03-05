İtalyanların Nicolo Zaniolo şaşkınlığı!

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı takımın İstanbulspor'u 6-0 yendiği hazırlık maçına damga vuran isimlerden birisi oldu. Alanyaspor maçında 1 gol atan Zaniolo, İstanbulspor'a karşı ise 1 gol ve 1 asistle oynayarak İtalyan basınında da gündem oldu.

"ZANIOLO TÜRKİYE'DE YENİDEN DİRİLDİ"

Corrierre dello Sport Gazetesi, İtalyan yıldızın performansıyla ilgili haberinde "Zaniolo artık üzgün değil" başlığını attı ve "Türkiye'de yeniden dirilen eski Roma oyuncusu, bir hazırlık maçında daha gol attı ve bir de asist yaptı. Nicolo Zaniolo'nun yüzünde Roma'da son dönemindeki üzüntü ve ıstırabı okuyamazsınız. Türkiye'de yaşanan depremin ardından Galatasaray ligin yeniden başlamasını beklerken, İtalyan forvet ise güven tazeliyor" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MACERASI EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Tuttomercatoweb internet sitesi "Zaniolo yine gülümsüyor" başlığıyla verdiği haberinde "Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray macerası en iyi şekilde devam ediyor. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarının başında oyuna girdi. 6-0 kazanılan karşılaşmada 84. dakikada bir gol, 88. dakikada da bir asist yaptı" yorumu yapıldı.

"ZANIOLO OLUMLU SİNYALLER VERİYOR"

Roma News sitesinde ise "Zaniolo, hazırlık maçına damgasını vurmaya, gol atmaya ve asist yapmaya devam ediyor. Türkiye Ligi yeniden başlamadan önce olumlu sinyaller veriyor" ifadelerine yer verildi.

"NICOLO ZANIOLO GALATASARAY'I ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Football Italia da yıldız oyuncunun performansından övgüyle bahsederek "Nicolo Zaniolo, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında bir gol atarak ve asist yaparak Galatasaray'ı etkilemeye devam ediyor. Galatasaray'a yeni imza atan Zaniolo şimdiden damgasını vurmaya başladı." yorumu yapıldı.

Star Gazetesi