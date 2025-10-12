İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

İtalya'ya 45 dakika yetti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. maç haftasında Estonya ile İtalya karşı karşıya geldi. Le Coq Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya 3-1'lik skorla kazandı.

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 01:41
İtalya'ya 45 dakika yetti
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Moise Kean, 38. dakikada Mateo Retegui ve 74. dakikada Francesco Esposito kaydetti.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Moise Kean, 38. dakikada Mateo Retegui ve 74. dakikada Francesco Esposito kaydetti.

Estonya'nın tek golü ise 77. dakikada Rauno Sappinen attı.

Gök mavililerde Retegui, 30. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucuna ardından İtalya, 5 maçta 12 puanla grupta Norveç'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Estonya ise 6 maçta 3 puanla 4. sırada kaldı.

İtalya, bir sonraki maçında grup 3'üncüsü İsrail ile kritik bir maça çıkacak. Estonya ise grupta tek puan aldığı Moldova'yı ağırlayacak.

