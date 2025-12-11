Milan, devre arasında kadrosuna üst düzey bir golcü katmak için çalışmalarını hızlandırırken, Fabrizio Romano'nun kanalında ortaya atılan Mauro Icardi iddiası İtalya'da büyük yankı uyandırdı.

Son haftalarda Santiago Gimenez ve Christopher Nkunku'dan istediği verimi alamayan Massimiliano Allegri, ikinci yarı için tecrübeli ve bitirici bir santrfor talep ediyor. Kulübün sportif direktörü Tare'nin listesinde Dusan Vlahovic, Panichelli, Dovbyk, Fullkrug ve Zirkzee gibi isimler bulunuyor.

ICARDI YENİDEN GÜNDEMDE

Gazeteci Matteo Moretto, Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında dikkat çeken bir bilgi paylaştı:

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Milan'a yeniden önerildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in gelişiyle forma şansı azalan Arjantinli golcünün ocakta takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken, Moretto şu ifadeleri kullandı:

"Icardi, 2024 yazında Milan tarafından aranmıştı. Bugün için çok zor bir hedef, listede ilk sıralarda değil ama Milan'a teklif edildi. Tamamen ihtimal dışı değil, %2-3 bir şans tanıyorum."

ICARDI'NİN AÇIKLAMASI

"Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, Galatasaray forması altında toplamda 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.