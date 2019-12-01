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‘İtalya’ya ilk yenilgiyi tattıralım’

Euro 2020 kuralarını değerlendiren Güneş, “İsviçre’nin hocası Petkovic, İtalya’nın teknik patronu Mancini Türkiye’de çalıştı. İtalya 10’da 10’la geldi. İnşallah ilk yenilgiyi onlara tattırırız” dedi.

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A MİLLİ Takım eknik Direktörü Şenol Güneş, “Türkiye olarak bu turnuvada oynamak gurur verici. Oynayacağımız oyunla turnuvaya ses ve renk getirmek istiyoruz” dedi. Güneş, “Bakü’yü biz istiyorduk. Açılış maçını Roma’da yaptıktan sonra Bakü’ye gitmek biraz zor olacak. Her ne kadar seyahat uzun bile olsa Bakü’de kendi sahamızda oynayacağız diye düşünüyoruz. İnşallah gruptan çıkarak güzel günler görürüz. Hedefimiz budur” diye konuştu. Güneş rakipler hakkında da şu açıklamayı yaptı: “İsviçre’nin teknik direktörü Petkoviç, Samsunspor’da çalıştı. Türkiye’yi biliyor. Roberto Mancini, Galatasaray’da görev yaptı. Türkiye’yi tanıyor. Ryan Gigs ise Ada’da oynadı. Şimdi Galler’in başında farklı bir tarzı var. Galler’den 3 puan almalıyız. Açılış maçını ev sahibi İtalya ile yapacağız. 10’da 10 yaparak buraya gelen İtalyanlar’a inşallah ilk yenilgiyi biz tattırırız” ifadelerini kullandı.

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