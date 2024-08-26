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Spor

İtalya'ya transfer oldu! Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya'nın İtalya ekibi Palermo'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 22:00 - Güncelleme:
İtalya'ya transfer oldu! Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın satın alma opsiyonuyla Palermo'ya kiralandığını duyurdu.

Bordo mavili takım, Serie B ekibinden kiralama bedeli olarak 450 Bin euro alınacağını açıkladı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunduğu ve bu rakamın 3,2 milyon euro olduğu belirtildi. 200 bin euro da şarta bağlı bonus maddesinin yer aldığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3.200.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200.000.-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %5'ini ödeyecektir." denildi.

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